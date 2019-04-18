18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 18 апреля укрепился к евро и российскому рублю. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Курс доллара сегодня вырос на Br0,0004 и составляет Br2,0957 за $1 (на торгах 17 апреля - Br2,0953 за $1).
Евро подешевел на Br0,0078 до Br2,363 за 1 евро (17 апреля - Br2,3708 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0057 до Br3,2717 за 100 российских рублей (17 апреля - Br3,2774 за 100 российских рублей).-0-
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