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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 18 декабря ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0025 до Br2,1062 за $1 (17 декабря - Br2,1037 за $1).
Евро стал дороже на Br0,0009 и стоит Br2,3449 за 1 евро (17 декабря - Br2,344 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0015 и составляет Br3,3644 за 100 российских рублей (17 декабря - Br3,3629).-0-