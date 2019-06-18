18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 18 июня ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар сегодня подорожал на Br0,0012, его курс составил Br2,0632 за $1 (на торгах 17 июня - Br2,062 за $1).

Евро возрос на Br0,0026 до Br2,3145 за 1 евро (17 июня - Br2,3119 за 1 евро).

Курс российского рубля увеличился на Br0,0006 и составляет Br3,2091 за 100 российских рублей (17 июня - Br3,2085 за 100 российских рублей).-0-

Курсы валют в Минске на сегодня