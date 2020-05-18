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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 18 мая укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0097 до Br2,4365 за $1 (15 мая - Br2,4462 за $1).
Курс евро снизился на Br0,0108 до Br2,6334 за 1 евро (15 мая - Br2,6442 за 1 евро).
Российский рубль подешевел на Br0,003 до Br3,3372 за 100 российских рублей (15 мая - Br3,3402 за 100 российских рублей).-0-