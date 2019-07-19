19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 19 июля укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар сегодня подешевел на Br0,0046 до Br2,0255 за $1 (на торгах 18 июля - Br2,0301 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0011 и составил Br2,28 за 1 евро (18 июля - Br2,2811 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на 0,0164 до Br3,215 за 100 российских рублей (18 июля - Br3,2314).-0-

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