20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 20 августа ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,006, его курс составляет Br2,0586 за $1 (на торгах 19 августа - Br2,0524 за $1).

Евро подорожал на Br0,0044 и стоит Br2,2803 за 1 евро (19 августа - Br2,2759 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0022 до Br3,0864 за 100 российских рублей (19 августа - Br3,0842).-0-

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