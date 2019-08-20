20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 20 августа ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,006, его курс составляет Br2,0586 за $1 (на торгах 19 августа - Br2,0524 за $1).
Евро подорожал на Br0,0044 и стоит Br2,2803 за 1 евро (19 августа - Br2,2759 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0022 до Br3,0864 за 100 российских рублей (19 августа - Br3,0842).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2803 BYN
|2.279 BYN
|2.282 BYN
|USD
|2.0584 BYN
|2.057 BYN
|2.06 BYN
|RUB
|3.0864 BYN
|3073 BYN
|3.089 BYN