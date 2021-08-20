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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 20 августа укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0023 до Br2,5168 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,0041- его курс составил Br2,9399 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,0144 и составил Br3,3849 за 100 российских рублей.-0-
Доллар подешевел на Br0,0023 до Br2,5168 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,0041- его курс составил Br2,9399 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,0144 и составил Br3,3849 за 100 российских рублей.-0-