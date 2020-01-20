20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 20 января укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0023 до Br2,1205 за $1 (на торгах 17 января - Br2,1228 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0116 и стоит Br2,3518 за 1 евро (17 января - Br2,3634 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0038 и составляет Br3,4489 за 100 российских рублей (17 января - Br3,4527).-0-

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