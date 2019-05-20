Белорусский рубль на торгах 20 мая укрепился к трем основным валютам

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 20 мая укрепился к основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0035 до Br2,0819 за $1 (на торгах 17 мая - Br2,0854 за $1).

Евро подешевел на Br0,0081 до Br2,3235 за 1 евро (на торгах 17 мая - Br2,3316 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0014 и составляет Br3,2268 за 100 российских рублей (17 мая - Br3,2282 за 100 российских рублей).-0-