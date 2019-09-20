20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 20 сентября укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Курс доллара сегодня снизился на Br0,011 до Br2,0413 за $1 (на торгах 19 сентября - Br2,0523 за $1).

Евро подешевел на Br0,0098 и стоит Br2,2587 за 1 евро (19 сентября - Br2,2685 за 1 евро).

Курс российского рубля опустился на Br0,0006 и составляет Br3,198 за 100 российских рублей (19 сентября - Br3,1986).-0-

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