Фото из архива
Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 21 июля укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0021, до Br2,5327 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,0079 - его курс составил Br2,9794 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,0023 и составил Br3,4011 за 100 российских рублей.-0-
Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах