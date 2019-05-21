Белорусский рубль на торгах 21 мая укрепился к трем основным валютам

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 21 мая укрепился к основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,006 до Br2,0759 за $1 (на торгах 20 мая - Br2,0819 за $1).
Евро подешевел на Br0,0093 до Br2,3142 за 1 евро (на торгах 20 мая - Br2,3235 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0114 и составляет Br3,2154 за 100 российских рублей (20 мая - Br3,2268 за 100 российских рублей).-0-
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