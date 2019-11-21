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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 21 ноября ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0003 и стоит Br2,0479 за $1 (на торгах 20 ноября - Br2,0476 за $1).
Евро подорожал на Br0,0015 до Br2,2682 за 1 евро (20 ноября - Br2,2667 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0082 и составляет Br3,209 за 100 российских рублей (20 ноября - Br3,2008).-0-