Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 21 октября ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Курс доллара увеличился на Br0,0003 до Br2,0391 за $1 (на торгах 18 октября - Br2,0388 за $1).
Евро подорожал на Br0,0078 и стоит Br2,2758 за 1 евро (18 октября - Br2,268 за 1 евро).
Курс российского рубля подрос на Br0,0089 и составляет Br3,1973 за 100 российских рублей (18 октября - Br3,1884).-0-