22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 22 апреля укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Курс доллара сегодня снизился на Br0,0059 и составляет Br2,0891 за $1 (на торгах 19 апреля - Br2,095 за $1).
Евро подешевел на Br0,006 до Br2,3497 за 1 евро (19 апреля - Br2,3557 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0011 до Br3,2754 за 100 российских рублей (19 апреля - Br3,2765 за 100 российских рублей).-0-
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