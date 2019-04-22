22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 22 апреля укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Курс доллара сегодня снизился на Br0,0059 и составляет Br2,0891 за $1 (на торгах 19 апреля - Br2,095 за $1).

Евро подешевел на Br0,006 до Br2,3497 за 1 евро (19 апреля - Br2,3557 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0011 до Br3,2754 за 100 российских рублей (19 апреля - Br3,2765 за 100 российских рублей).-0-

Курсы валют в Минске на сегодня