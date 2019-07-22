22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 22 июля укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар сегодня подешевел на Br0,0011 до Br2,0244 за $1 (на торгах 19 июля - Br2,0255 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0127 и составил Br2,2673 за 1 евро (19 июля - Br2,28 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на 0,0052 до Br3,2098 за 100 российских рублей (19 июля - Br3,215).-0-

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