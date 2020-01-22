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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 22 января укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0039 до Br2,1156 за $1 (на торгах 21 января - Br2,1195 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0059 и стоит Br2,345 за 1 евро (21 января - Br2,3509 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,007 и составляет Br3,4188 за 100 российских рублей (21 января - Br3,4258).-0-