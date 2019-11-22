22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 22 ноября ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0022 и стоит Br2,0501 за $1 (на торгах 21 ноября - Br2,0479 за $1).

Евро подорожал на Br0,0003 до Br2,2685 за 1 евро (21 ноября - Br2,2682 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0126 и составляет Br3,2216 за 100 российских рублей (21 ноября - Br3,209).-0-

Выгодные курсы обмена валют