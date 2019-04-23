23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 23 апреля укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Курс доллара сегодня снизился на Br0,0007 и составляет Br2,0884 за $1 (на торгах 22 апреля - Br2,0891 за $1).
Евро также подешевел на Br0,0007 до Br2,349 за 1 евро (22 апреля - Br2,3497 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0003 до Br3,2751 за 100 российских рублей (22 апреля - Br3,2754 за 100 российских рублей).-0-
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