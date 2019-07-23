23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 23 июля укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар сегодня подешевел на Br0,0019 до Br2,0225 за $1 (на торгах 22 июля - Br2,0244 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0049 и составил Br2,2624 за 1 евро (22 июля - Br2,2673 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на 0,0059 до Br3,2039 за 100 российских рублей (22 июля - Br3,2098).-0-
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