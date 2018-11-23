23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 23 ноября ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0031 и составляет Br2,105 (22 ноября - Br2,1019 за $1).

Евро подорожал на Br0,0039 до Br2,3996 (22 ноября - Br2,3957 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0049 до Br3,208 за 100 российских рублей (22 ноября - Br3,2031 за 100 российских рублей).-0-

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