24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 24 апреля ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Курс доллара сегодня повысился на Br0,006 и составляет Br2,0944 за $1 (на торгах 23 апреля - Br2,0884 за $1).

Евро также подорожал на Br0,0005 до Br2,3495 за 1 евро (23 апреля - Br2,349 за 1 евро).

Курс российского рубля возрос на Br0,0006 до Br3,2757 за 100 российских рублей (23 апреля - Br3,2751 за 100 российских рублей).-0-

Выгодные курсы обмена валют