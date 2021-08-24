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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 24 августа ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0019 до Br2,5065 за $1.
Евро стал дороже на Br0,0034 - его курс составил Br2,9413 за 1 евро.
Курс российского рубля вырос на Br0,0063 и составил Br3,3898 за 100 российских рублей.-0-
Доллар подорожал на Br0,0019 до Br2,5065 за $1.
Евро стал дороже на Br0,0034 - его курс составил Br2,9413 за 1 евро.
Курс российского рубля вырос на Br0,0063 и составил Br3,3898 за 100 российских рублей.-0-