Фото из архива
Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 24 сентября ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Курс доллара сегодня вырос на Br0,017 до Br2,0614 за $1 (на торгах 23 сентября - Br2,0444 за $1).
Евро подорожал на Br0,0165 и стоит Br2,2669 за 1 евро (23 сентября - Br2,2504 за 1 евро).
Курс российского рубля поднялся на Br0,0349 и составляет Br3,2378 за 100 российских рублей (23 сентября - Br3,2029).-0-