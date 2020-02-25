25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 25 февраля ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0022 до Br2,2268 за $1 (на торгах 24 февраля - Br2,2246 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0111 и стоит Br2,4176 за 1 евро (24 февраля - Br2,4065 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0052 и составляет Br3,4241 за 100 российских рублей (24 февраля - Br3,4189 за 100 российских рублей).-0-