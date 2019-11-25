Фото из архива
Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 25 ноября ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0102 и стоит Br2,0603 за $1 (на торгах 22 ноября - Br2,0501 за $1).
Евро подорожал на Br0,0006 до Br2,2691 за 1 евро (22 ноября - Br2,2685 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0098 и составляет Br3,2314 за 100 российских рублей (22 ноября - Br3,2216).-0-