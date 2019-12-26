26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 26 декабря ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0022 до Br2,0984 за $1 (на торгах 24 декабря - Br2,0962 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0043 и стоит Br2,327 за 1 евро (24 декабря - Br2,3227 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0264 и составляет Br3,3997 за 100 российских рублей (24 декабря - Br3,3733).-0-

Выгодные курсы обмена валют