26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 26 июля укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар сегодня подешевел на Br0,0022 до Br2,0271 за $1 (на торгах 25 июля - Br2,0293 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0003 и составил Br2,2576 за 1 евро (25 июля - Br2,2579 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0001 до Br3,2128 за 100 российских рублей (25 июля - Br3,2129).-0-

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