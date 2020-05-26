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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 26 мая ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0025 до Br2,402 за $1 (25 мая - Br2,3995 за $1).
Курс евро вырос на Br0,0127 до Br2,626 за 1 евро (25 мая - Br2,6133 за 1 евро).
Российский рубль подорожал на Br0,0264 до Br3,3778 за 100 российских рублей (25 мая - Br3,3514 за 100 российских рублей).-0-