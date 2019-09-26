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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 26 сентября укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Курс доллара сегодня снизился на Br0,0004 до Br2,0741 за $1 (на торгах 25 сентября - Br2,0745 за $1).
Евро подешевел на Br0,0113 и стоит Br2,2696 за 1 евро (25 сентября - Br2,2809 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0031 и составляет Br3,2275 за 100 российских рублей (25 сентября - Br3,2306).-0-