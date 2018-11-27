27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 27 ноября ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0136 и составляет Br2,131 (26 ноября - Br2,1174 за $1).
Евро подорожал на Br0,0048 до Br2,4118 (26 ноября - Br2,407 за 1 евро).
Курс российского рубля повысился на Br0,0096 до Br3,1948 за 100 российских рублей (26 ноября - Br3,1852 за 100 российских рублей).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.407 BYN
|2.407 BYN
|2.418 BYN
|USD
|2.1174 BYN
|2.128 BYN
|2.133 BYN
|RUB
|3.1852 BYN
|3.186 BYN
|3.2 BYN