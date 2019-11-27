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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 27 ноября снова ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0217 и стоит Br2,0957 за $1 (на торгах 26 ноября - Br2,074 за $1).
Евро подорожал на Br0,0271 до Br2,3106 за 1 евро (26 ноября - Br2,2835 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0418 и составляет Br3,2804 за 100 российских рублей (26 ноября - Br3,2386).-0-