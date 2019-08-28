28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 28 августа ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0141, его курс составляет Br2,0796 за $1 (на торгах 27 августа - Br2,0655 за $1).

Евро подорожал на Br0,0079 и стоит Br2,3016 за 1 евро (27 августа - Br2,2937 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0088 до Br3,1234 за 100 российских рублей (27 августа - Br3,1146).-0-

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