28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 28 ноября ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0161 и составляет Br2,1471 (27 ноября - Br2,131 за $1).

Евро подорожал на Br0,0109 до Br2,4227 (27 ноября - Br2,4118 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0065 до Br3,2013 за 100 российских рублей (27 ноября - Br3,1948 за 100 российских рублей).-0-

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