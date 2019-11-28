28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 28 ноября ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0178 и стоит Br2,1135 за $1 (на торгах 27 ноября - Br2,0957 за $1).

Евро подорожал на Br0,018 до Br2,3286 за 1 евро (27 ноября - Br2,3106 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,018 и составляет Br3,2984 за 100 российских рублей (27 ноября - Br3,2804).-0-

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