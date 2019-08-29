29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 29 августа ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0127, его курс составляет Br2,0923 за $1 (на торгах 28 августа - Br2,0796 за $1).

Евро подорожал на Br0,0159 и стоит Br2,3175 за 1 евро (28 августа - Br2,3016 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0135 до Br3,1369 за 100 российских рублей (28 августа - Br3,1234).-0-

Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах