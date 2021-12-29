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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 29 декабря ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0066 - до Br2,5249 за $1.
Евро стал дороже на Br0,0027 - его курс составил Br2,8545 за 1 евро.
Курс российского рубля вырос на Br0,0079 и составил Br3,4334 за 100 российских рублей.-0-
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