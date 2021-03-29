29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 29 марта укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0034 до Br2,6228 за $1.

Евро стал дешевле на Br0,0038, его курс составил Br3,0905 за 1 евро.

Курс российского рубля снизился на Br0,0062 и составил Br3,4588 за 100 российских рублей.-0-

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