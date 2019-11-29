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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 29 ноября укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0049 и стоит Br2,1086 за $1 (на торгах 28 ноября - Br2,1135 за $1).
Евро подешевел на Br0,0079 до Br2,3207 за 1 евро (28 ноября - Br2,3286 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0077 и составляет Br3,2907 за 100 российских рублей (28 ноября - Br3,2984).-0-