3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 3 апреля ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Курс доллара вырос на Br0,0003 и составляет Br2,1417 за $1 (на торгах 2 апреля - Br2,1414 за $1).
Евро подорожал на Br0,0072 до Br2,4063 за 1 евро (2 апреля - Br2,3991 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0154 до Br3,2883 за 100 российских рублей (2 апреля - Br3,2729 за 100 российских рублей).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3991 BYN
|2.401 BYN
|2.408 BYN
|USD
|2.1414 BYN
|2.139 BYN
|2.142 BYN
|RUB
|3.2729 BYN
|3.281 BYN
|3.29 BYN