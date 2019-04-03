3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 3 апреля ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Курс доллара вырос на Br0,0003 и составляет Br2,1417 за $1 (на торгах 2 апреля - Br2,1414 за $1).

Евро подорожал на Br0,0072 до Br2,4063 за 1 евро (2 апреля - Br2,3991 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0154 до Br3,2883 за 100 российских рублей (2 апреля - Br3,2729 за 100 российских рублей).-0-

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