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Белорусский рубль на торгах 3 июня ослаб к трем основным валютам

Экономика 03.06.2019 | 13:43
Фото из архива
Фото из архива
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3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 3 июня ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Так, доллар сегодня стал дороже на Br0,0021 и стоит Br2,101 за $1 (на торгах 31 мая - Br2,0989 за $1).

Евро подорожал на Br0,009 до Br2,3474 за 1 евро (31 мая - Br2,3384 за 1 евро).

Курс российского рубля возрос на Br0,0043 и составляет Br3,2116 за 100 российских рублей (31 мая - Br3,2073 за 100 российских рублей).-0-

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