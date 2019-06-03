3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 3 июня ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Так, доллар сегодня стал дороже на Br0,0021 и стоит Br2,101 за $1 (на торгах 31 мая - Br2,0989 за $1).
Евро подорожал на Br0,009 до Br2,3474 за 1 евро (31 мая - Br2,3384 за 1 евро).
Курс российского рубля возрос на Br0,0043 и составляет Br3,2116 за 100 российских рублей (31 мая - Br3,2073 за 100 российских рублей).-0-
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