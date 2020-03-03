3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 3 марта ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0011 до Br2,2353 за $1 (на торгах 2 марта - Br2,2342 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0164 и стоит Br2,4867 за 1 евро (2 марта - Br2,4703 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0011 и составляет Br3,3674 за 100 российских рублей (2 марта - Br3,3663 за 100 российских рублей).-0-

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