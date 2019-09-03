3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 3 сентября ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0141, его курс составляет Br2,119 за $1 (на торгах 2 сентября - Br2,1049 за $1).

Евро подорожал на Br0,0054 и стоит Br2,3176 за 1 евро (2 сентября - Br2,3122 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0067 до Br3,167 за 100 российских рублей (2 сентября - Br3,1603).-0-

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