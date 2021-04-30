30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 30 апреля укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0019, до Br2,5597 за $1.

Евро стал дешевле на Br0,0066, его курс составил Br3,0961 за 1 евро.

Курс российского рубля снизился на Br0,0273 и составил Br3,4165 за 100 российских рублей.-0-

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