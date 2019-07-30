30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 30 июля ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0005, его курс составляет Br2,0348 за $1 (на торгах 29 июля - Br2,0343 за $1).

Евро подорожал на Br0,0051 и стоит Br2,2668 за 1 евро (29 июля - Br2,2617 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0076 до Br3,212 за 100 российских рублей (29 июля - Br3,2044).-0-

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