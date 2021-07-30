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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 30 июля укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0108 до Br2,4997 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,0056 - его курс составил Br2,9741 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,013 и составил Br3,4193 за 100 российских рублей.-0-
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