Белорусский рубль на торгах 30 ноября укрепился к основным валютам

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 30 ноября укрепил позиции по отношению к основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0068 и составляет Br2,1316 (29 ноября - Br2,1384 за $1).

Евро подешевел на Br0,0024 до Br2,4262 (29 ноября - Br2,4286 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,002 до Br3,2027 за 100 российских рублей (29 ноября - Br3,2047 за 100 российских рублей).-0-

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