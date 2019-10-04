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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 4 октября укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Курс доллара снизился на Br0,0091 до Br2,0739 за $1 (на торгах 3 октября - Br2,083 за $1).
Евро подешевел на Br0,0026 и стоит Br2,2772 за 1 евро (3 октября - Br2,2798 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0053 и составляет Br3,1942 за 100 российских рублей (3 октября - Br3,1995).-0-