5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 5 апреля укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Курс доллара снизился сегодня на Br0,0013 и составляет Br2,1415 за $1 (на торгах 4 апреля - Br2,1428 за $1).

Евро подешевел на Br0,0028 до Br2,4042 за 1 евро (4 апреля - Br2,407 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0043 до Br3,2744 за 100 российских рублей (4 апреля - Br3,2787 за 100 российских рублей).-0-

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