5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 5 ноября укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0086, до Br2,4508 за $1.

Евро стал дешевле на Br0,0091 - его курс составил Br2,8345 за 1 евро.

Курс российского рубля снизился на Br0,0135 и составил Br3,4181 за 100 российских рублей.-0-

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