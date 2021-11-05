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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 5 ноября укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0086, до Br2,4508 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,0091 - его курс составил Br2,8345 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,0135 и составил Br3,4181 за 100 российских рублей.-0-
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